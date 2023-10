Il Comune ‘frena’ le auto: "Allarghiamo la zona 30"

Nuovi accessi alla città, più zone a traffico limitato anche di sera, ma soprattuto una zona 30 allargata a quasi tutta la città, oltre a nuove segnaletiche per i parcheggi, più piste ciclabili, sensi unici confermati in via Carducci e via Del Prete. Tutto questo è nel nuovo piano del traffico che la sindaca Franca Foronchi e la giunta presenteranno ai cittadini mercoledì, alle 18.30, nella sala del consiglio di Palazzo Mancini. Un incontro pubblico per illustrare gli obiettivi del piano in vista della scadenza del termine per la presentazione di eventuali osservazioni del prossimo 31 ottobre. "Sono passati oltre 26 anni dal precedente piano del traffico redatto nel 1997 – spiega l’amministrazione comunale – e ora è necessaria una serie di cambiamenti alla luce delle modifiche che negli ultimi anni si sono fatte strada, dalla mobilità elettrica alla sempre maggiore ricerca di riduzione di macchine nel centro cittadino con relativa pedonalizzazione di queste aree. Il tutto nell’ottica di un abbattimento dei livelli di inquinamento a tutela della salute dei cittadini e della sostenibilità ambientale. L’obiettivo è anche quello di mantenere una zona 30 (cioè a una velocità massima per le auto di 30 chilometri orari) in quasi tutta la città". Si tratterebbe di fatto di un allargamento che comprenderebbe – oltre alla zona mare – anche alcune strade della zona monte come via Allende.

Ed ecco alcuni interventi importanti, previsti nel piano, nel dettaglio. Nuovi accessi alla città: saranno tre gli ulteriori accessi individuati, il primo, già in fase di realizzazione sulla statale all’altezza di via Oriolo, permetterà di raggiungere la zona Nord e del Parco Le Navi senza dover passare necessariamente per via Allende; il secondo, in corrispondenza dell’ospedale dalla Statale 16 e il terzo al confine con Gabicce Mare all’altezza di via Francesca da Rimini. Sensi unici: per le vie Carducci e del Prete saranno mantenuti i sensi unici già esistenti sia a tutela della sicurezza stradale che della vivibilità di queste zone, aumentando ulteriormente le piste ciclabili e le aree pedonali; sarà riconfermata la Ztl serale sul lungomare, introdotta per questa estate con divieto di accesso ai pulman turistici favorendo l’utilizzo di navette. Parcheggi: vi sarà più segnaletica stradale per indicare i numerosi stalli presenti nei vari punti di accesso della città. "Il nuovo Piano del traffico e della mobilità sostenibile _ spiega la sindaca Franca Foronchi _ realizza una parte fondamentale del tipo di città che immaginiamo e vogliamo nei prossimi decenni.

Luca Pizzagalli