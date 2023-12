Il Comune: in arrivo sconti sull’Imu a chi installa nuove telecamere

Emergenza furti: la politica si mobilita dopo l’ondata di colpi nelle case che si è abbattuta sui quartieri residenziali di Vergiano, San Lorenzo Monte e Spadarolo. Spingendo oltre 140 residenti a darsi appuntamento, lunedì scorso, al Podere dell’Angelo per fare sentire la loro voce e dare avvio ad una raccolta firme che ha già superato le 200 sottoscrizioni. Un appello, il loro, che non è caduto nel vuoto e che ha spinto anche la politica ad uscire allo scoperto. L’assessore alla polizia e locale e bilancio Juri Magrini ha rilanciato in commissione il progetto per ridurre "l’aliquota dell’Imu ai cittadini che installeranno nuove telecamere nella loro proprietà" puntate anche su strade e piazze. Un’idea che era stata anticipata pubblicamente dallo stesso Magrini già nelle settimane scorse e che incassato il sostegno della segretaria comunale del Pd, Fiorella Zangari. "Già qualche mese fa – è la premessa della segretaria – abbiamo rimarcato che la sicurezza richiede un impegno costante e la collaborazione attiva tra tutte le autorità locali, le forze dell’ordine e la comunità". Poi, nel merito della proposta avanzata da Magrini, per la Zangari si tratta di "un’altra misura concreta che va ad implementare altri investimenti assunti in questi ultimi mesi, dal rafforzamento degli street tutor per il secondo anno all’illuminazione pubblica al sistema di videosorveglianza in punti strategici della nostra città".

Molto più critico verso l’amministrazione il consigliere comunale e nuovo segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello. Il quale osserva: "La nebbia delle sere invernali, l’apertura degli infissi nelle sere estive, favoriscono gli atti criminosi. Nel frattempo cresce in modo esponenziale la paura dei singoli cittadini nonostante in ricorso ad inferriate di protezione, sistema di allarme e video- sorveglianza privati". Una possibile risposta, secondo Marcello, può arrivare dal rafforzamento del sistema di videosorveglianza pubblica. "Pochi o scarsi sono stati rimedi finora messi in atto. Credo che nelle zone più a rischio, l’utilizzo di unità cinofile e di reparti speciali e di telecamere sempre attive e potenziate vadano affiancati a nuovi sistemi di videosorveglianza all’avanguardia come il Targa System, da finanziare sia tramite bandi speciali del ministero dell’Interno che attraverso fondi propri dell’amministrazione comunale".