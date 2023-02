Il Comune di Santarcangelo va in soccorso dei nonni. Passa da 12mila a 30mila euro il contributo annuale al centro sociale anziani ’Franchini’, arrivando così a coprire per intero le spese di affitto della sede. Un aiuto concreto, che permetterà al centro di avere più risorse per le proprie attività. Che sono davvero tante. Il centro di Santarcangelo vanta 350 iscritti e organizza serate danzanti, vari corsi (pure di ginnastica) e viaggi per i nonni, nonché l’iniziativa ’Anziani al mare’ in estate.