Il Comune incoraggia attività motorie. Ecco i fondi per i piccoli sportivi

Una ’spinta’ a bambini e teen ager a fare sport. E’ online, con scadenza il 31 marzo, "l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno dell’attività motorio sportiva 2024/2025 di minori in età compresa tra i 6 e i 14 anni". Un bando che si collega allo stanziamento da parte dell’amministrazione di un fondo pari a 15.000 euro destinati alla "valorizzazione e all’incentivo dell’attività motoria dei bambini e dei giovanissimi". Provvedimento che nasce dal "riconoscimento dell’importanza dell’attività motoria per la salute e per la qualità della vita, ma anche della sua valenza in ottica di socializzazione, integrazione e inclusione".

La misura di sostegno si tradurrà nell’erogazione di un contributo per tutti i minori di età compresa fra i 6 e i 14 anni, frequentanti - da ottobre 2024 a giugno 2025, per la durata di almeno 4 mesi - corsi o attività sportive presso associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) o alla Sezione Speciale delle Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) che prevedono il pagamento di quote di iscrizione e tariffe di frequenza.

Potranno accedere al contributo le famiglie con Isee 2025 per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, fino 12.000 euro, o 25.000 euro per i nuclei con 4 o più figli. Gli aventi diritto riceveranno 150 euro per ogni primo figlio, e 75 euro per ogni figlio ulteriore a partire dal secondogenito. Un criterio di assegnazione con cui l’Amministrazione Comunale mira a garantire il sostegno, il benessere e l’attività sportiva di almeno un centinaio di giovanissimi di Bellaria Igea Marina.