Il Comune ora drizza le antenne Chiesto ad Arpae un monitoraggio

Ancora antenne. L’ultima a far saltare la pazienza ad alcuni residenti è sorta in zona San Lorenzo, via Belluno. A questa se ne aggiungeranno altre in zona mare, il cui iter si è completato di recente ed ora le società che lavorano per i gestori della telefonia le andranno a realizzare. Ma non sempre fila tutto liscio per i gestori: stop per la nuova antenna prevista sul tetto dell’hotel Atilius. Il parere negativo di Arpae è il seguente: "Come indicato nella relazione tecnica, è stata valutata la non compatibilità del progetto di riconfigurazione dell’impianto con il rispetto dei limiti previsti dalla legge... In particolare, risultano superamenti del valore di attenzione di 6 Vm in corrispondenza di numerosi edifici identificati nella planimetria presentata". In municipio non si fanno troppe illusioni e attendono che la società ripresenti il progetto. "Purtroppo le amministrazioni comunali hanno ben poche possibilità di intervenire nel processo autorizzativo" premette l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli. Le antenne sono necessarie per i servizi sempre più richiesti, ma in municipio temono un effetto ‘antenna selvaggia’. Per questo "ci faremo portatori in Anci (associazione nazionale dei Comuni) per un’azione sul governo per offrire ai Comuni maggiori capacità di inserirsi nel percorso autorizzativo. Inoltre abbiamo dato mandato ad Arpae di fare un monitoraggio sulle antenne esistenti"

Andrea Oliva