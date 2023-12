Il Comune partorisce tre nuovi nidi. Più spazi e 252 posti per i bambini

Tre nuovi nidi in un sol colpo. Le aree di cantiere sono state consegnate pochi giorni fa. Ora l’impresa che ha vinto un appalto milionario, oltre 7 i milioni ottenuti grazie al Pnrr, potrà partire con i lavori. E’ presumibile che gli operai arriveranno nell’anno nuovo, una volta finite le festività natalizie. L’area che si presta meglio alla partenza dei lavori è quella tra via Codazzi e via Marecchiese. E’ qui che nascerà il nido Girotondo. La vecchia scuola Montessori è stata demolita e l’area liberata dalle macerie. La nuova struttura a un piano ospiterà fino a 84 bambini divisi in quattro sezioni. L’edificio è pensato per essere flessibile alle esigenze. I luoghi ed anche l’interazione tra l’interno e l’area verde esterna saranno funzionali non solo alle attività didattiche, ma anche ad altri usi. "Non saranno semplici scuole - precisa il sindaco Jamil Sadegholvaad -, ma punti di aggregazione di quartiere che potranno ospitare altre attività al di fuori degli orari scolastici". Il nuovo Girotondo costerà 3 milioni di euro e potrà contare anche su un giardino didattico con installazioni ed orti. A seguire si attende la demolizione del Peter Pan che impegnerà qualche attenzione in più trovandosi nel polo scolastico in via Sacramora. Anche in questo caso si prevede di realizzare una struttura con 84 posti divisi in quattro sezioni, un numero superiore alla ricettività di oggi. Le ‘classi’ non saranno divise, ma luoghi che comunicheranno tra loro e con l’area del giardino tanto da rendere fluido lo spazio per le attività, e non più confinato. Il nuovo Peter Pan, per un costo di 2,6 milioni di euro, diventerà una scuola ben riconoscibile con la sua copertura fatta di tre ‘coni’ con lucernari centrali per illuminare all’interno. Infine il nido Pollicino al Parco Pertini di Marebello. Avrà 4 sezioni per un numero di bambini l tra 75 e 84. La struttura assumerà una forma circolare e anche in questi casi gli spazi saranno flessibili. Inoltre ci sarà un accesso al parco attraverso un percorso pedonale apposito. il costo dell’opera sarà di 1,9 milioni di euro. "Poniamo al centro i servizi per l’infanzia - precisa la vicesindaca Chiara Bellini -, perché questo è un tema centrale per affrontare l’abbandono scolastico, l’integrazione ed anche la denatalità che viene alimentata dalla mancanza di servizi. Noi al contrario siamo stati precursori sui servizi e sulle strutture per l’infanzia". Essendo finanziati con i fondi del Pnrr, le tre strutture dovranno essere ultimate per novembre 2025.

Andrea Oliva