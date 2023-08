Il Comune prorogherà le concessioni

Il Comune di Rimini si avvarrà della facoltà di prorogare fino al 2024 le concessioni demaniali "per comprovata esigenza", come previsto dal decreto legge sulla concorrenza del governo Draghi e dal Milleproroghe quest’anno. A confermarlo ieri sera in consiglio comunale l’assessore al demanio Roberta Frisoni, in risposta all’interrogazione di Gloria Lisi. Mentre Palazzo Garampi lavora parallelamente al nuovo piano spiaggia, che sarà portato in giunta dopo l’estate, "si ragiona sulla predisposizione dei bandi. Ma al buio – dice la Frisoni – perché i decreti attuativi su come gestire le gare ancora non ci sono. E non posso pensare che in Italia ogni Comune costiero faccia le proprie valutazioni su evidenze di demanio statale", aprendosi anche a contenziosi. "Per farci trovare pronti alle norme e alle sentenze del nostro Consiglio di Stato comunque stiamo lavorando in tale direzione", ha concluso l’assessore. Per quanto riguarda le manifestazioni d’interesse per il Parco del mare, la valutazione sarà "congiunta col piano spiaggia" e verranno realizzati i parcheggi interrati.