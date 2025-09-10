Il Comune riapre il ’Romeo Neri’. Ma il braccio di ferro continua

Il Rimini da oggi torna ad allenarsi al ’Romeo Neri’. Il club biancorosso ieri, dopo aver corso nel pomeriggio al ’Calbi’ di Cattolica, ha chiesto e ottenuto dall’amministrazione comunale di poter preparare la partita di sabato contro il Pontedera sul sintetico di casa. Una ’concessione’ che, però, non mette di certo fine al braccio di ferro tra il club e Palazzo Garampi. Infatti, il Comune ha concesso lo stadio di Piazzale del Popolo esclusivamente per gli allenamenti di questa settimana, dopo la richiesta avanzata dalla Building Company. Mentre erano già stati concessi i campi ’di quartiere’ per consentire la preparazione alle squadre del vivaio. Partite, c’è da dire, con notevole di tardo. E non tutte, come noto. A oggi i biancorossi hanno richiesto il campo di San Vito per le formazioni Under 17, 16 e 15. E anche per la squadra femminile. E’ stata invece comunicata in Municipio la rinuncia all’itilizzo di alcuni degli impianti precedentemente prelazionati. Impianti che alla società di Giusy Anna Scarcella non occorrono più avendo rinunciato alle formazioni dall’Under 14 in giù. Dicevamo, però, del braccio di ferro iniziato la scorsa settiman e ovviamente tutt’ora in corso. L’amministrazione comunale sta ultimando la raccolta della documentazione che confermi le inadempienze e le irregolarità che l’hanno portata a non concedere l’utilizzo del ’Romeo Neri’ al club. Un report da mettere sul tavolo del Tar dell’Emilia Romagna per sostenere le proprie ragioni, dopo l’accoglimento della sospensiva richiesta dalla società della Scarcella per la partita di domenica scorsa. Un report che, per competenza, verrà poi eventualmente trasmesso anche ad altri organismi. oltre che essere eventualmente trasmesso per competenza ad altri organismi. Insomma, da qui all’8 ottobre, giorno in cui è atteso il giudizio del Tar, non sono escluse ulteriori sorprese. Ma in fin dei conti a questo ormai i tifosi del Rimini si sono abituati. Pochissimi, comunque, nonostante l’apertura dello stadio di domenica scorsa, quelli che hanno deciso di accomodarsi sugli spalti. Molti in forma di protesta verso la nuova proprietà, molti per un disinnamoramento naturale, dopo un’estate passata a parlare più di deferimenti, passaggi di quote e di querele.