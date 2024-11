Il Comune ridisegna viale Ennio: "Nuove aree verdi entro marzo"

"Entro marzo viale Ennio avrà più aree verdi". Ad annunciare il nuovo progetto sulla strada, che collega Bordonchio a Igea Marina, è l’assessora all’Ambiente Adele Ceccarelli. "Dopo il restyling architettonico degli spazi conclusosi ad aprile – che ha visto cambiare la pavimentazione della via e l’introduzione di nuovi arredi e luci – ora ci stiamo occupando di ideare ulteriori aree verdi" continua l’assessora. Un cambiamento che non riguarderà solo viale Ennio, ma anche – sempre a Igea Marina– l’area all’incrocio tra via Seneca e via Adua, nei pressi della chiesa del Sacro cuore. Ad occuparsi del design delle nuove zone green (sono stati assegnati 5.978 euro per la fase progettuale) saranno l’architetto Luca Zanellati e l’agronomo Enrico Leva, entrambi di Asproflor (ente che già da tempo collabora con l’amministrazione di Bellaria Igea Marina in eventi nazionali come Verdecomune e Comuni fioriti). Ma i due, Zanellati e Leva – prima di prendere carta e penna – lavoreranno in stretta sinergia con gli stessi cittadini, residenti in viale Ennio, e tra via Seneca e via Adua per cercare di far nascere un progetto condiviso. "Siamo in attesa di pianificare i primi incontri tra cittadinanza e progettisti – sottolinea l’assessora Ceccarelli – Si tratta di una coprogettazione che nascerà direttamente dalle esigenze pubbliche. L’intento è sia di rispettare il verde urbano che di avvicinare i residenti alla cura e alla riqualificazione di questi ambienti".

La situazione è quindi tutta in divenire: "I lavori potranno partire ed essere definiti solo una volta fatta l’indagine del territorio". I cantieri saranno attivati, insomma, quando il quadro su via Ennio e l’incrocio tra via Seneca e via Adua sarà chiaro. E anche per quanto riguarda le scelte dell’allestimento floreale "ad oggi non possiamo dire che piante si collocheranno. Si tratterebbe solo di ipotesi ma ci piacerebbe tanto vedere piante rappresentative e resilienti" spiega Ceccarelli.

Si studieranno preventivamente – anche in questo caso – il suolo dell’area interessata, il clima locale e l’impianto idraulico sottostante le vie. Senza dimenticare l’impatto ecologico, gli spazi disponibili e la compatibilità urbanistica. Ma una cosa - per l’assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli – è certa: "I lavori si svolgeranno durante questo inverno ed entro marzo, al massimo aprile, l’allestimento del verde dell’aree sarà completato".