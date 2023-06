Il Comune si riprende il palco per l’estate

In piazzale Roma, a Riccione, ha preso forma il nuovo imponente palco dell’estate. Acquistato dal Comune, non dovrà essere più preso in affitto, per cui lo si terrà fisso per tutta la stagione, come accadeva anni fa. Alto 13 metri, ha un fronte di 24. A inaugurarlo domani sera saranno i Nomadi, col concerto previsto per il loro sessantesimo compleanno. E sarà proprio questo evento, assieme ad altre manifestazioni sportive a far alzare il numero delle presenze negli hotel di Riccione, non del tutto decollati col settore balneare per via del meteo ancora incerto. Comunquesia, il riempimento delle camere in questo weekend dovrebbe sfiorare il 6570 per cento. Lo conferma Promohotels per voce della direttrice operativa di Karin Gelmini.

"Con il balneare per via del meteo non siamo ancora al massimo. C’è una coda delle ripercussioni avute con l’alluvione, mancano gli stranieri, ma in questo fine settimana tra i diversi tornei sportivi di pallavolo, calcio a 7 e giovanile e Campionati Italiani Sincro Rai della Fin, assieme al movimento creato anche dall’evento de I Nomadi col loro target trasversale, il tasso di occupazione dovrebbe attestarsi sul 6570 per cento. Tutto sommato non va del tutto male, andrà meglio il prossimo weekend a scuola ultimata in tutte le regioni." Tra gli eventi anche il Geo sport con varie discipline che si tiene a Misano con 3400 partecipanti in gran parte alloggiati a Riccione.

Bruno Bernanei a capo di Costa Hotel conferma: "Questo weekend non sarà straripante come quello passato, ma sarà comunque discreto grazie al turismo sportivo e all’evento dei Nomadi, di cui hanno parlato tutti i tg e altre trasmissioni Rai e Mediaset. In questo caso le domande di ospitalità sono state individuali, per cui non abbiamo un numero preciso delle presenze ma, come attestato da alcuni albergatori, anche questo ha inciso, come pure l’evento che seguiamo assieme a Promhotels ‘Non solo calcio’ con oltre 2000 partecipanti in campo da Rimini a Cattolica. Pernottano tre notti e per metà a Riccione, dove si terranno le premiazioni. Domani davanti alla Mater Dei si terrà pure il Trofeo Riccione Water Beach". Oltre al compleanno de I Nomadi, che comincerà oggi alle 18 a Villa Mussolini con l’inaugurazione della mostra dedicata ad Augusto Daolio e alle 21 con la presentazione del libro di Beppe Carletti ‘Una voglia di ballare che faceva luce. Il romanzo di noi Nomadi’ scritto con Gianluca Morozzi , in questo fine settima sono in calendario ‘Insieme nel parco… che spettacolo!" alla vecchia fornace dalle 17alle 24, il "Corone in concerto" all’Hotel Corallo, "Il Baule dei Ricordi" in Paese, "Riccione Tasso express"e l’esposizione "Avamposto". Da lunedì a mercoledì mercatini nei quartieri.

Nives Concolino