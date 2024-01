Il Comune si riprende le due ex colonie

Le colonie Adriatica e Reggiana tornano nella piena proprietà del Comune di Riccione. E’ questa la conseguenza della sentenza pronunciata dal Tar di Bologna su ricorso dello stesso Comune. L’amministrazione, erano i tempi della sindaca Tosi, aveva come primo atto annullato la convenzione con la società Kyron, in fallimento, con la quale concedeva il diritto di superficie. L’atto votato all’unanimità dall’intero consiglio comunale non venne tuttavia ritenuto idoneo dalla Conservatoria per i contratti. Dunque fu l’allora giunta Tosi a presentare ricorso al Tar per vedere annullata la vecchia convenzione e tornare in possesso dei beni immobili: le due colonie. In attesa della sentenza c’era stata un’asta presentata dalla curatela fallimentare che gestisce i beni della Kyron, che comprendeva anche le colonie Reggiana ed Adriatica. In quel caso l’asta era sul diritto all’utilizzo per la durata della concessione. L’asta dell’ottobre scorso è andata deserta e con l’inizio del nuovo anno il Tribunale regionale ha deciso che il ricorso del Comune è fondato, dunque la convezione siglata al tempo con la Kyron va ritenuta oggi nulla. Questo perché la convenzione era finalizzata al recupero e restauro delle colonie. Sono passati ormai vent’anni da quell’ipotesi urbanistica passata sotto il nome di Futurismo. Quel contratto risale a 17 anni fa e da allora non è mai stato ritirato il permesso a costruire; chiesto ma non ritirato per mancato pagamento degli oneri. Niente lavori e niente progetto. La curatela ha contestato che non c’è un termine per presentare un progetto e vedersi autorizzato un permesso a costruire. Ma per i giudici non è nemmeno pensabile procrastinare senza una scadenza un’ipotesi progettuale che dopo 17 anni è ancora sulla carta. Il tempo è scaduto. Il Comune aveva chiesto un risarcimento danni generico, ma non è stato accolto.

La curatela potrebbe impugnare la sentenza e portare il Comune davanti al Consiglio di Stato. Nel frattempo la giunta Angelini guarda avanti. "Attendiamo le mosse del curatore giudiziario – premette l’assessore all’Urbanistica Christian Andrucicoli –. Se non ci sarà ricorso o se il Consiglio dovesse confermare la sentenza rientreremo nel pieno possesso dei beni". Per farne cosa? "Per l’Adriatica è pensabile una vendita dell’immobile e dell’area. Per la Reggiana pensiamo invece a un riutilizzo. Oggi potrebbe diventare una struttura ricettiva, ma anche un luogo dove sviluppare temi ambientali e sportivi legati al mare. Come giunta stiamo facendo varie valutazioni tenendo conto del vincolo che vige sulla struttura. Resta probabile un partenariato pubblico-privato come strada da percorrere per rilanciare la struttura".

Andrea Oliva