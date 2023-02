Il Comune si riprende lo stadio dei Pirati

La battaglia legale sullo stadio del baseball di Rimini è arrivata all’ultimo inning. Con la sentenza del Consiglio di Stato non ci sono più dubbi: Ciro Esposito, il pizzaiolo legale rappresentante della Asd Rimini baseball, dovrà lasciare l’impianto, che torna così al Comune dopo una guerra a colpi di carte bollate che si trascinava da anni. Un contenzioso a cui il Consiglio di Stato ha messo la parola fine due giorni fa, respingendo l’appello con cui la società Asd Rimini baseball chiedeva di sospendere il provvedimento con cui Palazzo Garampi pretendeva la riconsegna dello stadio. Il verdetto conferma la decisione già presa a dicembre dal Tar. "Siamo lieti che le ragioni dell’amministrazione – osserva l’assessore allo sport Moreno Maresi – abbiamo trovato accoglimento. Ora non ci resta che attendere che l’impianto sportivo rientri quanto prima nella disponibilità del Comune".

Da anni la società con Esposito al timone è in guerra col Comune. Saltato anche l’ultimo tentativo di conciliazione, al termine della convenzione con l’Asd Rimini baseball (scaduta il 30 ottobre scorso) il Comune aveva ordinato la consegna dello stadio e revocato i permessi alla pizzeria all’interno dell’impianto stesso. La società si è opposta e tramite i suoi legali ha fatto prima un nuovo ricorso al Tar, perdendolo, e poi un altro al Consiglio di Stato. Che, coe il Tar, ha dato ragione al Comune. Spiegano i giudici come "non sussista un pregiudizio grave ed irreparabile, considerando che la convenzione per la gestione dello stadio è scaduta il 30 ottobre del 2022". E "non possono sotto tale profilo rilevare i rapporti con società, atleti o gestori di pubblici esercizi, essendo la data di scadenza nota in anticipo a tutti i soggetti coinvolti".

Partita finita quindi per lo stadio dei Pirati? Quasi. Se è terminata la battaglia per la gestione dell’impianto, che torna così al Comune (che ha già richiesto alla Regione il rinnovo della concessione del terreno dove sorge l’impianto trattandosi di area demaniale), a marzo il tribunale di Rimini dovrà pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento avanzata dall’avvocato Marco Bosco per conto dell’Asd Rimini baseball. Esposito chiede danni per oltre un milione di euro. Danni che sarebbero stati causati dai vari provvedimenti del Comune nel corso degli anni, che avrebbero ostacolato la società.

ma.spa.