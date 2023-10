Il Comune smentisce. Asi sull’ex Questura:: "Mai dati permessi"

"Non è stata rilasciata alcuna autorizzazione ad Asi per la realizzazione di un nuovo supermercato all’ex Questura". Continua lo scontro tra Palazzo Garampi e Ariminum sviluppo immobiliare, proprietaria del complesso. Da Asi Marco Da Dalto sostiene che l’autorizzazione è stata data già a gennaio. Il documento però parla solo di un "parere positivo, subordinato al possesso delle vigenti norme urbanistiche e di destinazione d’uso". A seguito della bocciatura del progetto complessivo da parte del Comune e degli altri enti competenti "i nostri uffici negato l’autorizzazione" al supermercato. Pronta la replica di Asi: accusa il Comune di aver giudicato il progetto "privo di interesse pubblico, ma senza fornire spiegazioni". Rilancia, la società, la necessità di un "incontro urgente, per chiudere il buco nero di via Bassi". Ma intanto il braccio di ferro va avanti anche nelle aule dei tribunali.