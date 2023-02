"Il Comune smetta di lamentarsi e faccia qualcosa"

"Oltre a lamentare il problema dei crediti bloccati, il Comune potrebbe muoversi in prima persona per sbloccare la situazione". Il consigliere della Lega, Andrea Pari, stuzzica la giunta e l’assessore Frisoni chiedendo un’azione concreta per aiutare famiglie e imprese. "Sono giustificate le preoccupazioni dell’assessore Frisoni riguardo alla situazione di stallo legata a quel che viene definito dalla stampa ‘effetto Superbonus’, ma credo che anche il Comune possa fare la sua parte". Pari cita il caso veneto. "Insieme ad alcuni comuni, per prima la provincia di Treviso, a seguito di un bando di gara, ha concluso l’acquisto di crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi, da utilizzare in compensazione ‘orizzontale’ a fronte dei debiti fiscali maturati dall’ente locale". La materia è fiscale e complessa, cosa che rappresenta un ulteriore ostacolo per tanti cittadini che si sono avventurati nel mondo del Superbonus. Per Pari ci sono i margini affinché anche le amministrazioni pubbliche possano intervenire nel complesso meccanismo fiscale aiutando cittadini o imprese a superare la fase di stallo imposta dal blocco della cessione del credito. "Quanto può fare il Comune non risolve il problema, ma in sinergia con governo, enti e istituti bancari può agevolare i processi".