Il Comune trova casa. Acquistata con UniRimini la palazzina di via Aponia

Il Comune fa acquisti in casa di Credìt Agricole. Il riferimento va all’immobile di proprietà dell’istituto di credito che si torva in centro storico all’incrocio tra viale Dante e via Aponia. Ieri mattina la V commissione ha dato parere favorevole all’acquisizione di parte del palazzo. Nell’affare il Comune ha trovato un compagno di viaggio in UniRimini. Insieme andranno ad acquistare una parte sostanziale dell’immobile per una superficie di oltre 2.300 metri quadrati. Il Comune entrerà in possesso di parte dei locali presenti al piano terra e al primo piano, per un’estensione di 1.005 metri quadrati investendo un 1 milione di euro. UniRimini acquisirà una superficie di 1.309 metri quadrati, spendendo un milione e 770mila euro. "È un’operazione che ci permette di perseguire una doppia finalità – precisa l’assessore al patrimonio Francesco Bragagni –. Da una parte consente all’amministrazione comunale di entrare in possesso di spazi da destinare a uffici che rispondono all’esigenza di ottimizzare i costi per le locazioni e mettere a disposizione locali adatti e funzionali al nostro personale. Dall’altra diamo un ulteriore contributo al radicamento dell’Università a Rimini, che per via della crescita di iscritti e dell’offerta formativa necessita di più aule, uffici, laboratori". Per altro la palazzina in questione ha una posizione strategica per gli utilizzi a cui verrebbe destinata. "Si tratta di un immobile in pieno centro, che comprende anche spazi per la sosta, in un’area facilmente accessibile sia per i dipendenti comunali sia per i fruitori degli spazi universitari in virtù via della vicinanza alla stazione, al Metromare e alla ciclabile del parco Cervi". Infine il prezzo: per Palazzo Garampi è giusto. Perché "l’acquisizione avverrà ad un prezzo che, per il mercato attuale, può dirsi favorevole per locali che non necessitano di ristrutturazioni ma solo di una sistemazione prima di essere utilizzati. Da tempo ci stiamo facendo parte attiva per favorire l’incardinamento del polo universitario nel nostro territorio, nella consapevolezza del valore in termini di sviluppo sociale ed economico di cui essa è volano".

Andrea Oliva