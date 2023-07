Il Comune vende le spiagge, ma nessuno presenta offerte

Otto frustoli di spiaggia in vendita, uno dei quali decisamente ampio, grande quanto un’intera concessione balneare. Asta interessante, ma nessuna offerta è arrivata al Comune di Riccione. A fine giugno scadevano i termini per presentare offerte per l’acquisizione di 8 lotti messi a disposizione dal Comune di Riccione e riguardanti il tratto di spiaggia nella zona sud della città. Negli anni precedenti l’amministrazione comunale di centrodestra aveva messo al bando tutti i frustoli di terreno, ma diversi tra questi erano rimasti invenduti. L’amministrazione Angelini aveva riproposto il bando, ma anche in questo caso nessuno ha voluto comprarsi un pezzo di spiaggia. I terreni restano di proprietà del Comune, dunque non saranno interessati da eventuali evidenze pubbliche con la Bolkestien.

Vista l’asta deserta che si era avuta per gli stessi frustoli nel mese di maggio, i valori erano stati ridotti di un 5%. Anche in questa occasione gli operatori di spiaggia non hanno presentato offerte. Quella più onerosa si riferisce a uno dei primi stabilimenti che si incontrano dopo il confine con Misano. In questo caso il Comune è proprietario di un’area ampia 2.662 metri quadrati messa all’asta al valore di 493mila euro. Acquistare il bene significherebbe mettere i piedi ben saldi sulla sabbia visto che l’area in questione non potrà essere sottoposta alla Bolkestein perché non è demaniale.

Le altre aree all’asta con la procedura negoziata si riferiscono ad appezzamenti più piccoli. In alcuni casi si tratta di 250-300 metri quadrati comunque interessanti perché riferiti alle zone dove si trovano cabine e altri manufatti degli stabilimenti. In questi casi il valore si aggirava sui 50mila euro. Poi a scalare le aree diventavano più piccole e meno attraenti.

a.ol.