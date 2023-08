Il Comune vuole un sottopasso alla Grotta Rossa

Un sottopasso per attraversare la consolare per San Marino all’altezza d via della Gazzella. È una delle novità da inserire nella progettazione della nuova viabilità tra Rimini e il Titano attraverso la messa in sicurezza della consolare. Gli interventi saranno diversi e prevedono innanzitutto l’eliminazione dei semafori con la costituzione di ampie rotonde. Dopo alcuni incontri e sopralluoghi, svoltisi anche in questi ultimi mesi assieme ad Anas, e le osservazioni presentate dal Comune di Rimini, si è arrivati alla richiesta di alcune modifiche progettuali. La prima riguarda un sottopasso ciclopedonale per attraversare la Ss72 all’altezza di via della Gazzella e via Barattona con l’allargamento del marciapiede previsto sulla via Barattona così da includere una pista ciclo pedonale. Il Comune ha inoltre chiesto che il progetto complessivo tenga conto della predisposizione per l’eventuale costruzione di sottopassi ciclopedonali nelle nuove rotatorie previste sulla Ss72 agli incroci con via del Gatto, via della Grotta Rossa e via Amola. Secondo la giunta si tratta di interventi importati per consentire i collegamenti tra le zone ‘tagliate’ dalla consolare.