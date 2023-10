Il Conad al porto è pronto a ’risorgere’

Niente supermercato né 89 unità immobiliari al porto. Ma la previsione urbanistica del Comune, per ora congelata dalla Regione che ha esteso le tutele in zone fluviali dopo gli eventi di quest’anno, resta. A darne notizia è lo stesso sindaco Filippo Giorgetti. "Non c’è alcun contenzioso tra amministrazione comunale e Conad – premette il sindaco –. Non ci è stata anticipata alcuna cifra. Quello che la società ha versato è relativo al saldo dei debiti pregressi della società Carducci srl, cui Conad è subentrata. Oneri che erano dovuti riguardo alla proprietà dell’area, non alla nuova progettazione". Una partita intricata e vecchia di anni, che pareva risolta con il subentro del colosso delle vendite. Poi l’altolà della Regione (valido ovviamente per l’intera Emilia Romagna). "Per ora quell’area – continua Giorgetti – è inedificabile. Contiamo però sul fatto che il vincolo cessi quando saranno ultimati i lavori di messa in sicurezza degli argini, che peraltro, seppure parziali, hanno già dato ottimi risultati in occasione degli ultimi eventi eccezionali, dimostrando la tenuta dei nuovi argini alzati. Noi puntiamo, insieme alla messa completa in sicurezza, alla riqualificazione di quell’area. Importante anche che arrivi un centro di distribuzione di medie dimensioni, 2.500 metri quadrati, sul nostro territorio, che ne è attualmente sprovvisto". I numerosi supermercati già presenti hanno dimensioni comunque inferiori.

Quanto alla tempistica? I tempi non si annunciano celeri. Perché oltre a quelli della messa in sicurezza degli argini del fiume Uso, lo stesso per altri fiumi regionali, la Regione sarà poi chiamata a intervenire con un nuovo provvedimento normativo per ripristinare i vincoli precedenti. Il progetto che per ora è congelato è la costruzione di un nuovo supermercato Conad, e di 89 appartamenti, a monte della ferrovia, lato Igea. Una questione che l’attuale amministrazione ha ereditato – ha ricordato l’assessore all’Urbanistica Michele Neri – e che vedeva inizialmente coinvolti la società Portur, che era nata a fine secolo scorso per promuovere la darsena, e la società Carducci di Italino Mulazzani (morto nel 2021, ndr) che avrebbe dovuto realizzare l’opera. Questa tranche di appartamenti costituiva parte del cosiddetto ’motore immobiliare’ della darsena. Le quote della società Carducci, che era in pesante difficoltà economica, sono state rilevate dal Gruppo Conad. Il quale aveva presentato all’amministrazione un’offerta – poi accettata – per chiudere definitivamente la partita. Tra i punti qualificanti, Carducci (poi Conad) si impegnava a cedere al Comune l’ex colonia Benelli; a realizzare extra-standard (strade, verde attrezzato, illuminazione, arredi) per 1,4 milioni di euro legato alla possibilità di costruire un supermercato di 2.500 metri quadri, vicino al mercato ittico, e a realizzare una novantina di alloggi.

Mario Gradara