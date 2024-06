Il concerto dei Kolors dà inizio all’estate

Nel giorno del solstizio d’estate il grande palco di piazzale Roma, a Riccione, riaccenderà la musica con Unwrap the summer - Un’estate da scartare insieme. Protagonisti dell’evento saranno i The Kolors in concerto, pronti a far vibrare la grande piazza con la loro esplosiva energia e le loro travolgenti hit, a partire dal recente singolo Karma, colonna sonora della nuova campagna pubblicitaria di Cornetto Algida, promotore della manifestazione, nonché brano che regala spensieratezza all’insegna dei ricordi più tipici dell’estate. Sul palco anche la cantautrice Sarafine, vincitrice dell’ultima edizione del seguitissimo contest televisivo X-Factor. Sarà lei venerdì 21 alle 21 ad aprire la serata, che vedrà alternarsi anche altri ospiti, come Davide Vavalà, tiktoker da milioni di follower e artista dallo stile urban, che si esibirà in una live performance e creerà delle t-shirt personalizzate per il pubblico presente, e Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2023, che non mancherà di far ballare il pubblico con una speciale coreografia. D’altra parte la festa che celebra il gelato sarà all’insegna della musica dal vivo e dello spettacolo. A fare gli onori di casa in veste di presentatori due popolari voci di Radio Deejay, Michele Caporosso, in arte Wad, e Giada Coletti, che intratterranno il pubblico per l’intera giornata. Per l’occasione, sempre in piazzale Roma, verrà allestito un autentico Village Cornetto con vari stand e corner, tra i quali il make-up per creare il look perfetto con glitter e trucchi colorati. Come fa sapere l’organizzazione "sarà l’occasione perfetta per festeggiare l’inizio dell’estate. Scartare il primo Cornetto non è solo un gesto, è l’inizio di un’avventura estiva".

Plaude all’iniziativa l’assessore al Turismo Mattia Guidi, che proprio il 21 vedrà partire anche la prima edizione del Kid Family Festival, in programma fino al 23: "Energia, divertimento e uno stile pop iconico – commenta– legano Riccione e Cornetto Algida, che quest’anno si uniscono per lanciare assieme la lunga estate riccionese. Siamo orgogliosi che, a fronte del grande lavoro e della grande sinergia nata con Algida, questo brand prestigioso abbia scelto la nostra città per lanciare con i The Kolors la nuova campagna Unwrap the summer e la nuova hit dell’estate". Da qui il suo invito alla città e ai turisti a pubblicizzare questo grande evento e a partecipare alla serata che, assicura: "sarà memorabile".

Nives Concolino