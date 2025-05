Il concerto di Musincantiere per celebrare i quarant’anni di ‘We are the world’

Il quarantesimo anniversario di We are the world, intramontabile brano musicale che nel 1985 è stato scritto e composto a scopo benefico da quarantacinque celebrità in gran parte statunitensi, a Riccione verrà celebrato con uno speciale concerto degli artisti di Musincantiere. Accadrà domani alle 16,30 in piazzale Ceccarini, dove la scuola di cultura musicale renderà omaggio anche alle star che ne furono protagoniste. In un unico format, come anticipano gli organizzatori, saranno "proposti anche aneddoti e curiosità sugli artisti e sulle canzoni, offrendo non solo un’esperienza musicale, ma anche un viaggio culturale attraverso le epoche del pop e del rock".

Nello specifico a esibirsi in questo concerto-saggio saranno le band formate da allievi e associati di ogni età. A loro l’onore d’interpretare anche altri noti brani di quelle ugole d’oro che, coinvolte da Bob Geldof, parteciparono al progetto Band Aid. Il disco, venduto almeno in oltre 20milioni di copie, fruttò 100 milioni di dollari, devoluti per intero agli etiopi, allora afflitti da una tremenda carestia. Il singolo raggiunse l’Olimpo delle hit parade dell’intero pianeta, diventando, il brano più venduto nella storia della musica. La notte dell’incisione, a cura degli Usa for Africa, collettivo che riunì le maggiori star, passò nella storia come "la notte che cambiò il pop". Tra i protagonisti Michael Jackson, Bob Dylan, Stevie Wonder, Tina Turner, Bruce Springsteen e Lionel Richie.

Non è la prima volta che Musincantiere propone una simile kermesse. In passato sono state rievocate altre icone della musica, come i Beatles, e concerti epocali come quelli di Woodstock e il Live aid. È stato pure reso omaggio ai cantautori emiliano-romagnoli e alla musica degli anni Novanta. In caso di maltempo il concerto si terrà nel Palazzo del Turismo.