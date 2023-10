Il ’concertone’ di Capodanno. Tutti in piazza, quattro anni dopo

Luminarie di Natale accese già dal 18 o dal 25 novembre. E, soprattutto, il ritorno del ’concertone’ di Capodanno in piazzale Fellini. L’avevamo anticipato, su queste colonne: quest’anno Rimini intende puntare ancora di più sul Capodanno e sulle festività natalizie, che dovranno essere anche l’occasione per fare promozione tra i turisti italiani e e lanciare la stagione 2024. Tra le ipotesi sul tavolo anche quella di fare di nuovo il concerto in piazzale Fellini, che manca ormai da quattro anni. L’ultimo fu quello di Coez– era il 31 dicembre del 2019. Un’ipotesi che diventerà realtà.

"Non abbiamo ancora definito nulla nei dettagli – è la premessa del sindaco Jamil Sadegholvaad, che è anche presidente di Visit Romagna – Ma nelle valutazioni fatte, si è deciso che valga la pena tornare a fare un grande concerto in piazzale Fellini la sera del 31 dicembre. Sia chiaro: questo non cambierà la formula, stracollaudata e di successo, del Capodanno in centro storico. Nel caso, l’evento in piazzale Fellini si aggiungerà agli altri. Stiamo verificando budget a disposizione e artisti". Un paio di settimane fa Sadegholvaad era stato più prudente. Nel frattempo ci sono stati vari incontri e approfondimenti, in cui si è deciso di riproporre il ’concertone’. "Dicembre sarà un mese straordinario per la musica a Rimini: avremo all’Rds Stadium Laura Pausini, Giorgia, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, a fine ottobre tornerà qui Ligabue. Questo a conferma di quanto si stia lavorando, Comune e privati insieme, per fare di Rimini la città della musica. Tra Natale e Capodanno avremo tanti eventi, abbiamo iniziato a lavorarci in anticipo rispetto al passato e siamo a buon punto. La ciliegina sulla torta sarà il ’concertone’ in piazzale Fellini, in questi anni saltato – anche – per le restrizioni imposte dalla pandemia". Ancora da trovare l’artista (o gli artisti).

Per quanto riguarda le festività natalizie, la Romagna farà squadra con un tema comune, quello delle ’sette lune’. Un’idea lanciata da Claudio Cecchetto. "Se riusciremo a convincere tutti – conclude Sadegholvaad – l’accensione delle luminarie avverrà in contemporanea in tutti i comuni della Romagna, in un sabato di fine novembre".