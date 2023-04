Il concertone fa spazio al villaggio solidale

"Andare, camminare, lavorare", al concerto del primo maggio il tributo di una band "tutta al femminile" per il grande e irriverente Piero Ciampi. Diritti dei lavoratori dunque, ma non solo, perché quest’anno il Marecchia Dream Fest coniuga musica e divertimento con il mondo del volontariato e del terzo settore attraverso un villaggio solidale. Nel parco XXV Aprile, a partire da domani, troveranno spazio ben 45 postazioni, dove orbiteranno circa 500 persone fra volontari e operatori. Un modo per "trasmettere alla città la bellezza e l’importanza del volontariato, perché abbiamo bisogno di ampliare la nostra capacità di inclusione". Lo spiega l’assessore Kristian Gianfreda confermando lo sforzo, insolito, di avvicinare volontariato e lavoro: "Il terzo settore contribuisce anche a occupare quelle persone che sono fuori dal mondo del lavoro, ma che invece dovrebbero essere dentro". Alla creazione del progetto, oltre al comune di Rimini, hanno partecipato Società Ironia e VolontaRomagna. Giorgia Brugnettini, presidente di VolontaRomagna, sottolinea che "grazie alle associazioni presenti nel villaggio del parco, si potranno conoscere i mille volti della solidarietà". Insomma, in ballo c’è "l’opportunità di incontrare i volontari, anche per chi sta pensando di mettersi in gioco".

Un’operazione, quella del Dream Fest, a cui anche Sgr Vertical e Riviera Banca hanno contribuito, garantendo l’arrivo di un vero e proprio special guest. Ascanio Celestini, infatti, domenica parteciperà alla "full immersion di solidarietà" e sembra lo farà con il teatro di narrazione. Ulteriore, grande ospite nella stessa giornata sarà Roberto Mercadini con la sua poesia romagnola, garanzia di tante risate e racconti. La sera ancora musica con il concerto a cura di Risuona Rimini. Una tre giorni poliedrica in cui spiccano l’Unforgettable DjSet, il Trio Emisurèla e un inedito spettacolo di tango argentino. Ma anche animazioni, artisti di strada e mangiafuoco, senza scordare il palato con i numerosi truck food d’autore. Formula vincente dell’evento, anche in questo caso, è il trait d’union generazionale, con cui tutti partecipano al Dream Fest insieme – bambini, ragazzi e adulti – ognuno con il suo spazio dedicato. Gran finale lunedì, ecco la maratona musicale diretta artisticamente da Daniele Maggioli e organizzata da Micheal Frisoni. Si esibiranno sul palco i Single Barrel, Crema, Leyla El Abiri, Sara Jane Ghiotti, Pennabilli Social Club, Luca Casali, word Rap e Funk Rimini. Tutto gratuito.

Andrea G. Cammarata