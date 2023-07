Il Conferederazione del lavoro compie 80 anni I segretari generali danno il via alle celebrazioni

La Csdl si avvia verso gli 80 anni. Che prevede, da parte del sindacato, tutta una serie di celebrazioni. "I segretari generali racconteranno come era la Confederazione del lavoro nei periodi in cui l’hanno guidata, periodi molto diversi tra loro, e sarà interessante capire come vedono l’organizzazione oggi". Così, Enzo Merlini introduce il dibattito che domani aprirà le celebrazioni dell’80esimo anniversario della nascita della Confederazione. Appuntamento al Teatro Titano alle 14.30 con ‘La storia della Csdl raccontata dai segretari generali’. Interverranno i Segretari che si sono avvicendati dal 1984 ad oggi: Stefano Macina (1984-1992), Pio Chiaruzzi (1992-1994), Giovanni Ghiotti (1994-2010), Giuliano Tamagnini (2010-2021), Enzo Merlini (dal 2021). Il dibattito sarà preceduto dalla consegna dell’archivio del sindacato per gli anni 1943-1980 digitalizzato dalla Fondazione XXV Marzo, per la quale svolgeranno due brevi interventi la presidente Olga Carattoni e Laura Rossi, membro del Comitato scientifico. Le celebrazioni per questo anniversario proseguono con altre due iniziative: la festa per l’80° Csdl, in programma domenica 10 settembre al Parco Ausa di Dogana e la conferenza serale del 16 ottobre, più proiettata verso il futuro.