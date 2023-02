Il confine tra reale e mondo fantastico

Maschere che svelano le emozioni più nascoste dell’animo umano. Travestimenti che raccontano ancor prima del linguaggio parlato. Al Teatro della Regina di Cattolica, è in scena martedì alle 21 la compagnia berlinese Familie Flöz con Hokuspokus, il nuovo spettacolo al confine tra reale e fantastico. Il gruppo tedesco, famoso a livello internazionale, è protagonista di una forma di teatro muto, surreale, che ha il suo punto di forza nelle maschere del regista Hajo Schüler. In scena gli attori indossano grandi maschere di cartapesta, i volti sono rigidi e sproporzionati, ma capaci di comunicare gioia e dolore. E con Hokuspokus il Flöz-Ensemble, icona del teatro di figura da oltre vent’anni, si muove stilisticamente in una nuova avventura. Qui, per la prima volta, il viso sarà anche scoperto. "Eravamo interessati ad allargare un po’ la nostra prospettiva – spiega il regista – In Hokuspokus non solo le figure mascherate sono apertamente visibili sul palco, ma anche gli attori che sono solitamente nascosti dietro le maschere. Il pubblico sperimenta così come gli esseri mascherati vengono portati in vita, come le figure poi trovano la loro strada nel loro mondo e si perdono in esso, sviluppano una vita propria e forse ad un certo punto si trovano faccia a faccia con i loro creatori". La trama è semplice, come spiega Schüler, "ma proprio per questo permette associazioni molto personali per tutti gli spettatori. Raccontiamo la storia di un viaggio di vita di due persone che si ritrovano e creano una famiglia, con tutte le turbolenze, i colpi del destino e i bei momenti che una tale vita ha da offrire, una vita che poi alla fine sembra arrivare alla fine. Ma qui ci si chiede se i personaggi siano davvero mortali" In questo spettacolo c’è una scatola al centro del palco, che rappresenterà lo spazio vitale delle figure mascherate e si trasformerà dal paradiso alla casa di famiglia nei luoghi più diversi, mentre i "creatori" si muovono fuori da questo mondo e raccontano la storia attraverso la musica, il linguaggio (fantastico), il canto e i suoni, le telecamere dal vivo, i disegni e una surreale clownerie.

Lina Colasanto