Il consiglio dà il via libera al ’compartone’ . Sì a villette, case popolari e supermercato

Approvato giovedì sera dal consiglio comunale di San Giovanni (Cereda unica astenuta) il progetto del cosiddetto ’compartone’. Se ne discuteva da anni, visto che il piano urbanistico presentato dai privati prevede non solo parecchie nuove abitazioni, ma anche un supermercato. Nel progetto sono previsti inoltre un grande parco attrezzato, anche per lo sport, e una nuova viabilità. "La soddisfazione, dopo tanti mesi di lavoro, è tanta – dice il sindaco Daniele Morelli – La politica si vede quando è capace di rendere attuali previsioni urbanistiche nate in contesti storici diversi, e le rende coerenti con le esigenze e il sentire attuale".

I numeri del ’compartone’ sono importanti: 22 lotti per case mono o bifamiliari, altri 5 lotti per quadrifamiliari, 7 lotti di edilizia convenzionata per un massimo di 50 alloggi. In aggiunta è previsto un supermercato con superficie massima di vendita inferiore a 1.400 metri quadrati. "Ma il piano prevede anche la realizzazione di una strada parallela alla via Spesso, che oltre a garantire una migliore distribuzione del traffico garantirà pure una viabilità alternativa al centro per mezzi pesanti".

"La zona – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Gianluca Vagnini – sarà caratterizzata anche da un grande parco di 30mila metri quadrati, progettato da un paesaggista". Un parco che "sarà dotato anche di aree attrezzate per lo sport e per il gioco, con percorsi ciclopedonali, illuminazione, arredi e panchine. Inoltre verrà realizzata una nuova piazza. Le opere pubbliche previste ammontano a circa 4 milioni e mezzo e sarannno a carico dei privati che realizzeranno il piano urbanistico. Trasformeremo così una zona che oggi è non molto dotata di servizi, in un quartiere dove sarà piacevole vivere o passarci del tempo libero".

lu.pi.