Il Consiglio grande e generale dà il via libera alla legge sviluppo

Trentadue sì, quelli della maggioranza. E 12 no, quelli dell’opposizione. Il progetto di legge sulle misure per il consolidamento, lo sviluppo economico, il contenimento dei costi e le disposizioni in materia fiscale passa in Consiglio grande e generale, ma non senza i mal di pancia della minoranza. Per la maggioranza, invece, i passi in avanti sono tanti. Dallo sportello per sull’accordo con l’Ue, alla costituzione della società informatica pubblica e fino al superamento dei ‘minimi’ per le piccole imprese, l’implementazione del diritto d’autore e le detrazioni fiscali per i data Center. "Questa è stata definita una legge scarna. Non sono d’accordo – dice Luca Gasperoni della Democrazia Cristiana – Numerosi sono stati gli interventi che abbiamo apportato per dare risposte definitive alla cittadinanza. Abbiamo portato i minimi contributivi per le società fino a 40mila euro: sarà un volano per uno sviluppo economico sano. Abbiamo istituito lo Sportello di Unione europea. Ci aiuterà in vista della firma dell’accordo con l’Ue, rendendolo più morbido sia per i cittadini che per le imprese". Di tutt’altro parere l’opposizione. "Ditemi – attacca Nicola Renzi di Repubblica Futura rivolgendosi alla maggioranza – se in questa legge c’è qualcosa che cambia la vita dei nostri cittadini. C’è qualche semplificazione, certo. Per il resto, se uno va a leggere, questa pare l’ennesima legge richiesta dal sistema bancario. Noi crediamo che questa sia una impostazione sbagliata per il nostro Paese".

Dello stesso avviso Gaetano Troina di Domani Motus Liberi. "Il lavoro in Commissione è stato veramente pesante e dal nostro punto di vista non ha portato all’elaborazione di un testo con vantaggi concreti ed effettivi per la cittadinanza. Come opposizioni dovremo fare delle riflessioni serie". Non ci va morbido Emanuele Santi di Rete. "Oggi ci troviamo a votare un provvedimento completamente vuoto. Su quello che veramente avrebbe bisogno il Paese siamo totalmente fermi. Questa è una legge che racchiude in sé tanti piccoli interventi, riguardanti interessi personali e ad personam". Ripiomba in aula sul caso San Marino World, quello sulle residenze fiscali non domiciliate. Due gli ordini del giorno presentati: uno della maggioranza e uno dell’opposizione, dopo un tentativo di mediazione andato fallito. I primi chiedono l’audizione in commissione congiunta, esteri-finanze, del governo ed anche del legale rappresentante della San Marino World. Richieste non troppo diverse da quelle della maggioranza, fatta eccezione per l’audizione del legale rappresentante della San Marino world. Approvato l’ordine del giorno di maggioranza, con 32 voti favorevoli e 11 astenuti. Respinto quello dell’opposizione con gli stessi voti.