Il consiglio non va in ferie "Ma c’è chi voleva rinviare per andare in vacanza"

"Basta, era successo anche l’anno scorso e stavolta non me ne sto zitto. Non si possono rinviare i lavori del consiglio comunale soltanto perché qualche consigliere ’deve’ andare in vacanza". Matteo Petrucci, capogruppo del Pd, ha perso letteralmente le staffe e ha attaccato alcuni consiglieri di minoranza nell’ultima seduta (il 10 agosto) e poi anche sui social. "Negli ultimi tempi – attacca Petrucci – nelle riunioni dei capigruppo alcune forze di opposizione hanno cercato, più volte, di rinviare il consiglio comunale, così come le riunioni della commissione speciale sul nuovo regolamento comunale e anche quelle della prima commissione, perché alcuni loro componenti dovevano andare in ferie in questo periodo". Il capogruppo Pd stavolta ce l’ha, in particolare, con i colleghi della Lega. Ma "anche nel 2022 – rincara – alcuni esponenti di minoranza avevano tentato di spostare le date di consiglio e commissione perché si sovrapponevano con i loro di giorni di ferie. Ma per le commissioni basterebbe chiedere la delega e farsi rappresentare da un collega...".

Dalla Lega immediata la replica di Matteo Zoccarato, tra i consiglieri assenti perché era fuori Rimini. "Dal Pd solo strumentalizzazioni. Per quanto mi riguarda, ho partecipato sempre, quando ero fuori mi sono collegato in videoconferenza". Il punto, per la Lega, è un altro. Il Carroccio ha attaccato duramente il nuovo regolamento del consiglio comunale, ’bacchettando’ anche i colleghi di Fratelli d’Italia che in commissione hanno votato a favore. E allora "il sospetto è che il Pd, di fronte alle tensioni nel centrodestra, abbia accelerato i tempi, decidendo di discutere il nuovo regolamento già la scorsa settimana. Non c’era nessuna fretta di farlo, se ne poteva parlare a settembre quando il regolamento verrà votato. Siamo ad agosto, a Rimini tanta gente è impegnata con la stagione turistica e altri sono in ferie". Per Petrucci "non esiste che si chieda di rinviare i lavori per le ferie. Nessuno di noi consiglieri comunale è indispensabile. Io stesso sono mancato due volte in commissione, ho chiesto così al collega Carminucci di sostituirmi. Ma non possiamo certo pretendere che l’attività amministrativa venga cucita addosso alle nostre esigenze".

Manuel Spadazzi