Il consorzio convoca assemblea

Si avvicina l’inizio del cantiere per il secondo stralcio di viale Ceccarini, e cresce la tensione tra gli esercenti del ‘salotto’. Il Consorzio Ceccarini ha deciso di convocare un’assemblea con gli associati per cercare di fare chiarezza su quanto è emerso nel confronto avuto in precedenza con l’amministrazione comunale, "ed anche per raccogliere suggerimenti o idee da presentare all’amministrazione. Un modo per cercare di gestire nel miglior modo possibile una fase dei lavori che non sarà indolore" premette Maurizio Metto, presidente del Consorzio. L’appuntamento è per domani alle 14,30 nel giardino del Rosa Maria.

"Il tema non è se vogliamo o non vogliamo la riqualificazione. Certamente siamo favorevoli alla riqualificazione, ma è evidente che sarà un periodo non semplice per le attività. Veniamo da un’estate a dir poco difficile sul piano delle vendite. L’ipotesi di ritrovarsi da fine settembre alla fine di luglio con i lavori davanti alle attività va affrontata nel tentativo di minimizzare i disagi che certamente ci saranno. Per questo chiediamo ai titolari delle attività di partecipare per raccogliere quante più idee e proposte, e condividere quanto ci è stato detto nell’incontro con l’amministrazione".