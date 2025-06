Il contenzioso tra l’Unione dei comuni e l’azienda agricola del Poggio finisce al Tar

Era inevitabile che finisse così. Saranno i giudici del Tar a decidere sul contenzioso tra l’azienda agricola del Poggio di Beatrice Pollarini, una delle società del gruppo Pollarini, colosso avicolo con sede a Longiano, e l’Unione dei comuni della Valmarecchia, dopo che l’ente ha negato all’impresa di realizzare un maxi impianto fotovoltaico nei terreni di proprietà a Santarcangelo nella zona della Giola, in via Bagnolo. La richiesta per l’autorizzazione dell’impiatno era stata presentata l’anno scorso. Ma dalla conferenza dei servizi (l’organismo che riunisce tutti gli enti competenti) è arrivato il ’no’. Dopo la prima bocciatura l’azienda agricola hanno depositato diverse osservazioni contestando il diniego, ma dall’ente è arrivato un’altra bocciatura. A quel punto i legali della società del gruppo Pollarini hanno presentato una nuova documentazione, con la quale hanno chiesto all’ente di annullare in autotutela il provvedimento di diniego e hanno preannunciano il ricorso al Tar. Ma l’Unione ha confermato la propria posizione e i legali del gruppo Pollarini,

Emilio Sani, Gianluca Zunino e Beatrice Albanese, hanno fatto ricorso urgente al Tar chiedendo anche la sospensiva. A difendere l’ente nella causa sarà invece l’avvocato Patrizia Mussoni. L’Unione ha già affidato l’incarico al legale, dietro compenso di 6.356 euro.