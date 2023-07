Il conto dell’alluvione Danni per 4 milioni a chiese, palazzi storici e musei del Riminese

di Manuel Spadazzi

Le infiltrazioni a Castel Sismondo (nell’ala di Isotta), ma anche alla Domus del chirurgo e al Part. E ancora i danni alla Rocca Malatestiana di Santarcangelo e in varie chiese del Riminese, nonché ad alcuni musei e palazzi storici. Ammontano a più di 4 milioni di euro i danni causati dall’alluvione ai beni culturali della nostra provincia. Ma nel (lungo) elenco consegnato alla Regione, figurano anche alcune scuole di Riccione, l’istituto alberghiero ’Savioli’ e l’istituto comprensivo ’Zavalloni’, il municipio di Montegridolfo e altri edifici.

La conta dei danni ai beni storici e culturali è emersa dalla relazione discussa ieri in Regione, nella commissione cultura dell’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna. L’alluvione ha causato complessivamente in regione danni per quasi 65 milioni di euro al patrimonio culturale. Nel dettaglio: 155 chiese, 21 musei, 91 edifici storici, 12 aree archeologiche, 5 parchi e giardini storici, 21 archivi e 13 biblioteche. Per Rimini la stima dei danni è pari a 4 milioni e 9.370 euro, così suddivisi: 1,8 milioni per 8 chiese: 150mila euro per 2 musei; 1 milione e 110mila euro per 9 palazzi storici; altri 100mila euro circa per la Domus del chirurgo; 350mila euro per 2 biblioteche; circa 500mila euro per 2 archivi. Tra i beni danneggiati figurano, come anticipato, anche Castel Sismondo e la parte del Part (il museo di arte contemporanea di Rimini) che è ospitata nel Palazzo dell’Arengo. Importanti anche i danni segnalati a Santarcangelo alla chiesa Collegiata, dove sono in corso i lavori di restauro del transetto sinistro e del campanile, alla Rocca Malatestiana, dove la proprietaria, la principessa Marina Colonna di Paliano, ha avviato la sistemazione del mastio, così come al municipio (dove è crollato un pezzo di cornicione) e al museo etnografico. Nell’elenco ci sono anche la Rocca, il Palazzo Mediceo e il convento di Sant’Igne a San Leo, altre chiese a Sant’Agata Feltria e Novafeltria, la biblioteca e la chiesa di San Giovanni Battista a Coriano, le mura storiche e il municipio di Montegridolfo e il castello di Albereto.

In tutto sono 25 i beni culturali e storici del Riminese danneggiati dall’alluvione, per le infiltrazioni e le conseguenze di esse. Ma secondo Marta Evangelisti, la capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, tra le richieste di danni presentate da Rimini e delle altre province alcune meritano "approfondimenti", in quanto riguardano problematiche infastrutturali "precedenti all’alluvione".