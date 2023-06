Il ’conto’ dell’alluvione Trenta milioni per le strade "Ci servono più ristori"

di Manuel Spadazzi

Nuove frane, altre famiglie isolate, dalla Valmarecchia alla Valconca. Sono gli effetti dell’alluvione di maggio, che continuano a farsi sentire anche nella nostra provincia. E intanto la stima dei danni già accertati continua a lievitare. Per le strade danneggiate dalle frane e dagli smottamenti, secondo le relazioni della Provincia e dei comuni, si è arrivati già a 30 milioni. "Una stima per difetto, senza considerare tutti i danni ai beni e agli edifici pubblici e privati, e i danni al turismo", sottolinea Jamil Sadegholvaad, di ritorno da Roma.

Ieri il sindaco di Rimini e presidente della Provincia era a Roma: ha partecipato al vertice di Palazzo Chigi col governo insieme ai colleghi di Bologna, Modena, Reggio, Ravenna, Forlì, Cesena, Firenze e Pesaro, a Bonaccini e ai presidenti di Marche e Toscana. "L’incontro è stato proficuo – premette Sadegholvaad – ma ancora interlocutorio. Capiamo che ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma al tavolo con il governo abbiamo ribadito che i 2 miliardi fin qui stanziati per i territori colpiti dall’alluvione sono insufficienti. È evidente che servono più risorse e che è fondamentale la figura di un commissario per la ricostruzione". Rimini gioca, rispetto al resto della Romagna, una partita tutta sua: solo 5 comuni, Montescudo, Novafeltria, Sant’Agata Feltria, San Leo e Casteldelci, sono stati inseriti tra quelli che beneficeranno del primo ’decreto alluvioni’. Mancano tutti gli altri. "Noi chiediamo quello che ci spetta, perché i danni anche nel Riminese sono stati ingenti, soprattutto nell’entroterra ma non solo. Chiediamo che venga pagati tutti i danni, inclusi quelli ai privati: non un centesimo di più, non un centesimo di meno". Senza dimenticare "i danni al turismo, perché le disdette ci sono state, anche se stiamo recuperando". Sadegholvaad confida "in una collaborazione forte con il governo e nell’individuazione del commissario per la ricostruzione, affinché si possano dare risposte rapide e certe".

Il commissario, come ieri ribadito dalla Meloni, non è stato ancora scelto. Fino alla sua nomina, si andrà avanti con un tavolo permanente. "Ma io un’idea precisa ce l’ho. C’è una figura che ha già dimostrato di saper fare molto bene il commissario, ed è il presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini. Stefano ha già dimostrato grandi capacità e concretezza nel gestire la ricostruzione dopo il terremoto in Emilia: è la figura ideale".