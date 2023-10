Il contratto industria ’bussa’ a Palazzo

"Una legge che abbiamo voluto fortemente e che rappresenta un unicum nel contesto europeo". Una delegazione dell’Anis e i rappresentanti di Csdl, Cdls e Usl, accompagnati dal segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini hanno presentato ai Capitani Reggenti il Contratto collettivo unico generale di lavoro delle aziende industriali e dei lavoratori in queste occupati valido per il biennio 2022-2023. "Il primo testo unico – ha rimarcato la presidente degli Industriali Neni Rossini – nel rispetto delle

regole introdotte dalla legge sulla libertà e attività sindacale nei luoghi di lavoro, della contrattazione e del diritto di sciopero, che ha sancito il principio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, ovvero di quelle legittimate alla sottoscrizione dei contratti collettivi di settore con efficacia erga omnes. Una legge che fa della Repubblica di San Marino un modello di cui andare orgogliosi tanto che la stessa Organizzazione internazionale del lavoro ne ha riconosciuto il valore e viene citata come esempio in contesti internazionali". Ripercorrendo l’iter, che ha portato al nuovo testo unico e ringraziando i tre membri del Comitato garante per la rappresentatività sindacale, la presidente dell’Anis, Neni Rossini, davanti ai Reggenti, si è soffermata brevemente su alcuni aspetti rilevanti, a partire dalla data del 7 dicembre del 2022, giorno della firma del nuovo contratto insieme a tutte e tre le sigle sindacali sammarinesi, "avvenuta in una fase di grande incertezza caratterizzata da condizioni esterne particolarmente negative – sottolinea la presidente degli Industriali – ma grazie alla collaborazione tra le parti siamo riusciti a garantire a tutti, aziende e lavoratori, un contesto di lavoro che riconosce il valore delle persone e opera per lo sviluppo sano dell’economia e della società". Nei mesi successivi il contratto è stato votato a larghissima maggioranza daiì lavoratori nelle assemblee referendarie, ottenendo l’efficacia erga omnes per tutte le aziende del settore. Il volume che contiene il Contratto collettivo verrà inviato nei prossimi giorni da Anis a tutte le imprese chiamate ad applicarlo.