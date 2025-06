"Il contratto Pa è scaduto ormai da mesi"

"È urgente avviare il confronto con il governo per il rinnovo del contratto collettivo del Settore pubblico allargato, scaduto il 31 dicembre 2024". Il direttivo della Federazione Pubblico impiego della Cdsl lancia questo appello alla segreteria di Stato agli Interni, "affinché prenda in mano la situazione e convochi al più presto le organizzazioni sindacali".

L’obiettivo del prossimo rinnovo accomuna i lavoratori di tutti i settori: "Garantire il potere d’acquisto delle retribuzioni, cercando anche di recuperare la differenza fra gli adeguamenti percepiti e l’inflazione registrata che è stata sensibilmente più alta. Siamo molto preoccupati per il progetto di legge di riforma tributaria, in quanto agendo sulle deduzioni e detrazioni si aumenta la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e pensionati, creando poi un effetto ancora più distorsivo e penalizzante per i lavoratori non residenti. Sarà inevitabile una fase di mobilitazione generale, se non cambia questa impostazione".