"Il convento sarà pronto a fine anno. Ma la chiesa riaprirà entro l’estate"

Il cantiere è iniziato da oltre un anno. Ma per vedere la fine dei lavori al conventi dei frati cappuccini di Santarcangelo, "serviranno ancora molti mesi". È un intervento complesso quello avviato nel 2023, per consolidare il complesso dei frati. Un cantiere lungo e... costoso. "I lavori – fa il punto padre Francesco Pugliese, da alcuni mesi nuovo responsabile del convento – stanno andando avanti, ma un po’ a rilento. Come, d’altra parte, era immaginabile". Il piano terra "è quasi fatto, mancano pochi lavori". Tanto che in questi giorni gli operai delle imprese impegnate con il cantiere stanno rimuovendo alcune impalcature, "in particolare quelle che sono state allestite all’esterno della chiesa, sul piazzale. Entro l’estate la chiesa dovrebbe essere ultimata". Per il secondo piano del convento, invece, "ci sarà da attendere ancora. Ma noi speriamo entro l’autunno di finire tutto".

Da tempo i frati non vivono più nelle loro stanze, ma nella foresteria del convento. Una decisione che si è resa necessaria, dopo le ripetute scosse di terremoto di oltre un anno fa, che avevano provocato nuove lesioni nel convento. Anche la chiesa non è ancora agibile: i frati da un anno usano altri spazi per la messa e le altre celebrazioni. Ma al termine dei lavori, il convento tornerà completamente agibile.

L’intervento per la messa in sicurezza del complesso dei Cappuccini costerà oltre un milione di euro. I frati di Santarcangelo hanno avviato dal 2023 una raccolta fondi, per ottenere risorse preziose per i lavori. "Molte persone ci hanno dato un contributo importante – dice ancora padre Pugliese – Malgrado questo, la somma complessiva che è stata finora raccolta dalle offerte è ancora molto lontana da quella che, alla fine, avremo speso per i lavori. Ma anche questo, in fondo, era preventivabile". Per i frati non resta che sperare nell’aiuto di qualche altro generoso benefattore, che possa aiutarli nel sostenere i costi per la sistemazione del convento.