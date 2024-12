Il coraggio delle idee. Nuova visione in città

SEGUE DALLA PRIMA

(...) Con “PaRi”, Pietro ci racconta che l’identità non è un limite, ma un trampolino. È importante per Rimini, città che ha fatto della sua ospitalità un’arte, valorizzare questi piccoli grandi gesti imprenditoriali che portano una ventata di freschezza senza rinnegare il passato. Perché Pietro non ha solo aperto un bar; ha creato un simbolo di rinnovamento, di fiducia e di speranza. Ha preso ciò che la sua famiglia gli ha dato – i valori, l’etica del lavoro, il rispetto per le proprie origini – e lo ha trasformato in qualcosa di nuovo, che guarda al futuro con ottimismo. In un’epoca in cui è facile scoraggiarsi, storie come questa ci ricordano che anche una piccola iniziativa può fare la differenza. Rimini è fatta di luoghi come il bar “PaRi”, di persone che osano, che credono nei legami tra passato e futuro, tra sogno e realtà. Pietro ha deciso di mettersi in gioco e, nel farlo, ha lanciato un messaggio importante: Rimini non è solo una città di mare, ma un luogo dove si può osare e innovare, senza mai dimenticare da dove si viene. E questo, in fondo, è ciò che rende una città viva.

Carlo Cavriani