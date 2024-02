Il coraggio di denunciare. È stato questo a rompere lo specchio di vergogna e terrore in cui erano state imprigionate – secondo le accuse – due sorelle dal loro padre. Un regno di paura, di botte, offese, costrizioni e, per la sorella maggiore, anche stupri incestuosi e terribili. Un incubo che non sarebbe finito se entrambe le ragazze non avessero trovato il coraggio di denunciare, grazie anche alla prima segnalazione giunta dal distretto socio-sanitario di Rimini. È stato infatti all’assistente di sostegno della minore che le due parenti si sono rivolte elencando gli episodi di violenza fisica e verbale subiti da parte del padre.

Tutta una serie di angherie che sarebbero andate avanti dal ritorno dell’uomo nella casa familiare, spaziando dal controllo ossessivo dei telefoni cellulari, sino all’imposizione delle frequentazioni e degli abbigliamenti. Per poi arrivare alle aggressioni fisiche con schiaffi e colpi, oltre alle offese come "puttana!" e simili. Il ritorno dell’uguale, dopo che già da minorenni le due sorelle erano state già oggetto delle attenzioni morbose del parente, che in quella prima occasione era finito sotto indagine sempre per il reato di violenza sessuale.