Il coraggio di vivere le emozioni

Il coraggio di un innamorato. Mauro non ha avuto timore di travestirsi da Richard Gere per andare a prendere sua moglie Glenda in ospedale e farla felice. La sua è una bella lezione, soprattutto nei confronti dei giovani. I ragazzi, informatissimi sul sesso, restano ancora sprovveduti sul piano dei sentimenti come l’amore. Dobbiamo cominciare a costruire un sapere sulle emozioni, sui valori come l’amicizia, la gratitudine e il rispetto. Dobbiamo scacciare il pregiudizi dalla nostra mente e dal nostro cuore. Perché se vogliamo educare gli altri, per prima cosa dobbiamo educare noi stessi, ricostruire noi stessi.