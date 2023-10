Il Cortile in centro tra le migliori pizzerie d’Italia

Il Cortile in Centro di Rimini riceve il doppio spicchio Gambero Rosso per la sesta volta. Una conferma per il locale di via Sigismondo Malatesta, che negli ultimi mesi ha fatto una profonda trasformazione del brand e degli arredi. Lo staff, capitanato da Thomas Agostini e Ivan Signoretti, festeggia il risultato. Un ispettore ha visitato a sorpresa il locale nel corso del 2023, ha valutato pizza, servizio e ambiente. E ancora una volta Il Cortile ha ottenuto ottime valutazioni. "Un nuovo traguardo raggiunto che ci rende orgogliosi. Il merito va al nostro staff, siamo molto uniti e lavorare bene in squadra premia".