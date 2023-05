Il Covid è sconfitto "Un evento epocale Non dimentichiamo i nostri 1.500 morti"

"Non c’è più tempo. Le nostre abitudini vanno cambiate ora, adottando misure più stringenti per contenere l’avanzata del Coronavirus". Era la sera del 9 marzo 2020 quando nelle case del Riminese rimbombavano come tetro presagio le parole dell’allora premier Giuseppe Conte, nel sancire l’inizio di un evento epocale che ha stravolto per sempre le nostre vite. È cominciata così la pandemia, un’estenuante guerra sanitaria i cui momenti rievocati da quelle parole scorrono ora davanti agli occhi come nitidi ricordi. Non c’era più tempo. E ora, dopo oltre tre anni, il tempo ha cambiato tutto. Non c’è stata la liberazione che come un urlo di Tardelli ha accompagnato l’annuncio dell’altro giorno, con cui l’Oms ha dichiarato "terminata l’emergenza sanitaria". Nessuno con le braccia al cielo o festa per le strade, se non quella per lo scudetto del Napoli. Ma piuttosto una già riconquistata normalità entro cui sguazziamo da tempo ha accompagnato l’annuncio dell’Oms che è giunto come ovvia conseguenza. Il sigillo silente a un traguardo roboante per cui dai balconi ci urlavamo la promessa: "Ce la faremo". Ce l’abbiamo fatta.

"Siamo fuori dalla pandemia – rimarca anche Raffaella Angelini, direttrice del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl Romagna –. Ma questa esperienza senza precedenti non va dimenticata". Riavvolge il tempo Angelini, ricordando "una prima fase sconcertante che demolì le nostre convinzioni. I primi mesi di pandemia per il Riminese sono stati tremendi: la precoce zona rossa, gli ospedali strabordanti di contagiati e il tentativo di curare una patologia respiratoria che di simile con quel che conoscevamo prima aveva ben poco". Poi la prima estate dopo lo scoppio della pandemia, e la dolce illusione che la bella stagione si fosse portata via mesi di sofferenza. "Ma fu il momento più duro – riprende Angelini – Quella doccia gelata che fece montare l’insofferenza e trasformò noi sanitari da angeli dell’emergenza a demoni da boicottare".

Un tunnel di rabbia fomentata dalla paura in cui la luce "è stata accesa da un evento prodigioso nella storia della medicina – assicura ancora Angelini –. Quel vaccino elaborato in meno di un anno dalla scoperta del virus, che ci ha permesso piano piano di arginare la malattia". A derubricarla a ’virus con cui convivere’, assioma divenuto quasi un sacro Graal per cui combattere con forza. E ora che la guerra è vinta, non si può fare a meno di guardarsi indietro e scorgere l’amarezza dentro alle 1.490 croci che il Covid ha piantato nei cimiteri del Riminese, oltre ai 196.137 contagi registrati dall’inizio della pandemia. "Ma adesso la situazione è sotto controllo – conclude Angelini –. Gli hub sono stati dismessi, i quadri clinici migliorati. Ma non dobbiamo dimenticare. La pandemia è successa una volta e potrebbero essercene altre in futuro". Non dimenticare è anche l’auspicio dell’assessore alla Salute Kristian Gianfreda, che nel commentare l’Oms riflette: "Il rischio è che i quasi 1.200 giorni del Coronavirus vengano quasi rimossi. Ma tutti gli analisti concordano sul fatto che simili pandemie potrebbero ripetersi: cosa stiamo facendo allora per non farci trovare impreparati?".

Francesco Zuppiroli