Il Covid rialza la testa. Cinquecento positivi in sole due settimane: "Ricoveri in aumento"

Cinquecento nuovi casi di positività al Covid a Rimini, in meno di due settimane. E sono soltanto i casi che riguardano persone che si sono presentate in Pronto soccorso, in ospedale o nelle case di riposo con sintomi compatibili col virus e, per questo motivo, sottoposte al tampone. Perché i nuovi positivi, a Rimini come nel resto d’Italia, sono molti, molti di più. Solo che ora ’sfuggono’ al monitoraggio del sistema sanitario, essendo cambiate le regole del tracciamento. Nelle scuole del Riminese si contano già decine di studenti e insegnanti contagiati (o ricontagiati, in alcuni casi) dal virus. Stessa musica anche nei luoghi di lavoro.

Per fortuna "la situazione negli ospedali è sotto controllo – sottolinea da subito Carlo Biagetti, il primario dell’unità operativa di malattive infettive di Rimini – Non siamo assolutamente nelle condizioni in cui ci siamo trovati nelle fase più acute della pandemia". Attualmente i ricoverati con Covid all’ospedale ’Infermi’ sono una trentina. "Ma sono pochissimi i pazienti con polmonite interstiziale da Covid (nessuno in terapia intensiva). Tra loro, quasi tutti sono persone immunodepresse o che non avevano ancora fatto il richiamo del vaccino". Gli altri pazienti ricoverati, che rappresentano la maggioranza, "sono arrivati in ospedale per le conseguenze dell’infezione da Covid". È proprio nelle strutture sanitarie, "dove il monitoraggio del virus si è sempre mantenuto costante anche dopo la fine dello stato di emergenza", che si può toccare con mano quanto il virus sia tornato a circolare. "Fino a un mese fa – conferma Biagetti – tra le persone che arrivavano in Pronto soccorso a Rimini, solo il 3-4% risultava positivo al Covid. Adesso la percentuale dei positivi supera il 15%". Significa che un paziente su cinque, tra chi si presenta al Pronto soccorso, ha il virus. "Le percentuali di positività che rileviamo in ospedale sono nettamente aumentate. Questo ci dimostra che il Covid non è affatto sparito". E i numeri del bollettino giornaliero della Regione lo confermano. Tra il 10 settembre e ieri i nuovi casi di positività nel Riminese sono stati 466.

Gli effetti della ripresa della circolazione del virus si vedono tutti, in corsia: "Dal punto di vista dei ricoveri assistiamo a un picco simile a quello che, prima della pandemia, si registrava normalmente tra dicembre e gennaio con la ’classica’ influenza. Ma la differenza – conclude Biagetti – è che questa situazione non ce l’abbiamo più soltanto in un periodo limitato. A causa del Covid, il numero dei ricoveri è aumentato già da settembre. Ecco perché è bene che gli anziani e le persone più fragili continuino a proteggersi e facciano il richiamo del vaccino".

Manuel Spadazzi