Il Covid torna alla carica: "Uno su cinque è positivo". Ma i vaccini non decollano

"Ce l’hanno tutti". L’affermazione non sta nei numeri (i dati dei contagi sono a briglia sciolta ormai da mesi e mesi con l’avvento dei test ’fai-da-te’), ma nei fatti: ossia che non ci sia una persona che non abbia almeno un conoscente a casa con il Covid. E questo lo sa bene anche chi da tempo vigila sull’andamento della ’fu pandemia’ come il Dipartimento di salute pubblica dell’Ausl Romagna, di cui è la stessa direttrice Raffaella Angelini a dipingere il quadro di un autunno caratterizzato dalla ennesima ondata di Coronavirus. "Ce l’hanno tutti – ribadisce – e per dirlo ne abbiamo una misura indiretta che tuttavia conferma come il virus stia circolando abbonadantemente tra le persone in questo periodo". Ma una contezza numerica ci sarebbe. E’ quella ristretta dei "risultati dei tamponi che continuiamo a eseguire negli ospedali e Pronto soccorsi – continua Angelini –, dove diciamo che sul campione di pazienti che tamponiamo perché presentano sintomi influenzali un buon 20%, uno su cinque, risulta positivo al Covid".

Una percentuale che la direttrice del Dipartimento assicura essere "di molto superiore agli esiti per le altre sindromi influenzali, di cui ancora in questo periodo non abbiamo una rilevanza particolarmente incisiva. Diciamo che – prosegue – se l’anno scorso a novembre già assistevamo a un boom di casi di influenza, quest’anno il virus non è ancora esploso mentre la scena viene presa da un Covid più diffuso".

Un aumento dei casi però non va di pari passo con le vaccinazioni, sia nella nostra provincia che a livello romagnolo. Stando agli ultimi dati dell’Ausl, a Rimini sono infatti 2.300 le dosi di vaccino anti-Covid inoculate in questa campagna ai cittadini riminesi over60 contro i 26mila sieri antinfluenzali. Si tratta di appena un 10%, "un numero oggettivamente basso – conclude la direttrice del Dipartimento dell’Ausl Romagna –. Anche se l’impatto della diffusione del virus in questo momento è alta le ripercussioni sugli ospedali non ci sono e la situazione è ampiamente sotto controllo. Il problema è, come suggeriscono i dati, che anche le persone più esposte a rischi non vaccinandosi si espongano così a una sintomatologia più aggressiva".