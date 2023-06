Il covo dello spacciatore era nell’albergo Arrestato con la droga

Trentasei dosi di cocaina e 3.300 euro in contanti ritenuti frutto dello spaccio. Questo il bilancio di un blitz antidroga condotto giovedì dagli agenti della polizia locale di Rimini. L’intervento, eseguito dagli uomini in borghese della squadra giudiziaria, era iniziato alcuni giorni prima da alcune segnalazioni e informazioni confidenziali raccolte durante i servizi di prevenzione. Dopo alcune indagini e pedinamenti gli agenti si sono concentrati sui movimenti sospetti di una persona che da diverse settimana era stata notata avere frequenti incontri con altre persone in strada, entrando ed uscendo da un hotel della zona centrale della città, presso cui era alloggiato. Da lì il fermo per l’identificazione, avvenuto nella hall della struttura ricettiva, mente l’uomo stava uscendo. Un controllo di polizia durante il quale spontaneamente il 38enne ha consegnato agli agenti 36 dosi di cocaina, già pronte e confezionate per la vendita, del peso complessivo di 20 grammi. Dalla successiva perquisizione, fatta nella camera in cui l’uomo alloggiava, gli agenti hanno trovato tutto il materiale e le attrezzature necessarie per il confezionamento delle dosi.