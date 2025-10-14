Il crac della Cmv, parla Nicolini: "Ho fatto di tutto per salvarla"

Nuova tappa ieri nel procedimento sul crac della Cooperativa Muratori di Verucchio (Cmv), la realtà edilizia fallita nel 2017 sotto il peso di oltre 250 milioni di debiti. Davanti al gup Raffaele Deflorio, si è svolta una nuova udienza del processo che vede coinvolti cinque imputati, tra cui l’ex amministratore Sauro Nicolini, assistito dagli avvocati Carlo Alberto Zaina e Marco Zanotti, in rito abbreviato. La giornata è stata segnata soprattutto dall’intervento dello stesso Nicolini, che ha rilasciato una lunga dichiarazione spontanea.

L’ex amministratore ha respinto l’accusa di aver condotto la società all’insolvenza in modo fraudolento, sostenendo invece di aver tentato in ogni modo di salvarla. Secondo la sua versione, la crisi non avrebbe avuto origine nel 2008 bensì in un momento successivo, legato soprattutto alle difficoltà di liquidità e alle scelte imposte dalle banche durante la crisi del credito. "Non c’era uno stato di insolvenza – è stato il concetto ribadito dalla difesa – ma una crisi temporanea affrontata con strumenti concordati con gli istituti finanziari".

Nicolini ha inoltre sottolineato che al momento della crisi, Cmv e le società controllate o collegate disponevano di un patrimonio immobiliare stimato in oltre 50 milioni di euro e di un piano edilizio già avviato che prevedeva la costruzione di circa duemila appartamenti. Una situazione che, secondo la difesa, rendeva concreta non solo la possibilità di tenuta, ma addirittura di crescita del gruppo.

La difesa ha inoltre sottolineato che Nicolini è già stato assolto in passato per altri procedimenti di natura fiscale, e che non vi sarebbe traccia di arricchimenti personali. Riguardo ai presunti trasferimenti di denaro verso San Marino – che secondo l’accusa sarebbero stati parte di un depauperamento ai danni dei creditori – la versione dell’imputato è che tali movimenti risalgano agli anni 2004-2006, quindi precedenti al periodo contestato, e che quelle somme sarebbero comunque rientrate in Italia tramite regolare scudo fiscale.

Il procedimento è stato aggiornato al 20 novembre, data in cui inizieranno le discussioni. Gli imputati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Zaina, Zanotti, Consuelo Riminucci, Enrico Amati, Moreno Maresi, Mattia Lancini, Monica Cappellini. Nel 2014 la Cmv aveva tentato di salvarsi con un concordato preventivo. Tre anni dopo però il tribunale aveva dichiarato il fallimento della società: alcuni creditori avevano chiesto di annullare tutto, perché ritenevano impossibile realizzare il piano concordato.