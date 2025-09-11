Il crac di Happiness in tribunale. Ex amministratori verso il processo

È stata fissata per il 17 dicembre la data in cui sarà celebrata dal gup Vinicio Cantarini l’udienza preliminare che vedrà imputati Yuri Scarpellini - il patron del marchio Happiness - e l’ex moglie Manuela Mussoni, in qualità di ex amministratori della ’Piccoli e Grandi Srl’, società che produceva il noto marchio di abbigliamento e il cui crac ha portato ad una indagine della Finanza per, tra le altre accuse, bancarotta fraudolenta. Sono infatti cinque in tutto i capi d’accusa riconducibili alla presunta bancarotta fraudolenta connessa al fallimento della società di cui gli ex coniugi erano co-amministratori. Società che nel 2020 venne dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini all’emergere di un buco da oltre dieci milioni di euro.

Per quella vicenda, nel mirino della Guardia di finanza, coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, finirono proprio il creativo Yuri Scarpellini e la ex moglie, rispettivamente difesi di fiducia dall’avvocato Umberto De Gregorio e dell’avvocato Astorre Mancini. Sarebbero tre i bilanci dubbi finiti nel mirino delle Fiamme Gialle. Bilanci in cui a fronte di perdite complessive (anche di 12 milioni di euro nel 2018), venivano indicati però passivi molto più bassi o addirittura in attivo, per poter comunque accedere a finanziamenti bancari.

Il rinvio a giudizio o meno dei due imputati per le accuse a loro rivolte sarà quindi deciso il prossimo 17 dicembre, quando davanti al gup andrà in scena un nuovo atto del declino del marchio d’abbigliamento made in Rimini – più precisamente a Santarcangelo – che all’inizio degli ’anni dieci’ diventò un vero e proprio must della moda, con le t-shirts marchiate ’Happiness’ che venivano indossate da cantanti, attori e personaggi di tutto lo showbiz italiano. Una parabola di successi che era arrivata dalla riviera alla California, con l’apertura di una sede pure a Los Angeles, ma che ora, dopo il rumoroso crac della società proprietaria, finirà la propria parabola nelle aule del tribunale.

