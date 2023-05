Il Crown cerca 4 camerieri L’hotel offre anche alloggio

Albergo di Rivabella di Rimini ha bisogno di due cameriere ai piani con esperienza, da assumere dal 30 maggio all’11 settembre. La mansione prevista riguarda la pulizia e il riassetto delle camere degli ospiti e degli spazi comuni della struttura. L’orario di lavoro sarà dalle 7.30 alle 13. Per il ristorante dell’albergo servono due camerieri di sala per il periodo che va dal 3 giugno all’11 settembre. Per queste due figure l’orario di lavoro sarà dalle 8 alle 13 e dalle 19 alle 20.40. Per tutti e quattro questi lavoratori viene offerto l’alloggio. Tutti questi annunci, in base alla legge, sono rivolti a candidati ambosessi e sono stati pubblicati dal Centro per l’impiego di Rimini nella sezione ‘Offerte di lavoro stagionale’ del portale ‘Lavoro per te’. Per candidarsi, contattare hotel Crown, viale Toscanelli 108, Rivabella, [email protected] - telefono 0541.732911 - 339.3948872.