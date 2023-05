Il cuore dei volontari di Arcione accorsi per aiutare gli alluvionati

Anche l’Associazione Arcione della Protezione Civile di Riccione ha contribuito a supportare le persone colpite dall’ultima alluvione nel Faentino e nel Ravennate . A partire per prima lunedì è stata una squadra riccionese composta da quattro volontari che nel quartiere più disastrato di Faenza ha aiutato a svuotare gli scantinati e altri ambienti invasi dal fango. L’acqua esondata è stata così tanta che in più punti ha raggiunto gli stipiti delle porte. Una situazione disastrosa, ma che nei residenti ha trovato un po’ di sollievo nell’aiuto portato dai volontari di Arcione. Pompe alla mano hanno rimosso i detriti anche su strade e marciapiedi. Tra i riccionesi c’è anche chi in settimana, dopo aver operato a Faenza, per alcuni giorni ha offerto il suo aiuto a Modigliana, che sta vivendo un incubo per le frane che interessano più punti del territorio.

Immagini quasi surreali e volti segnati dalla sofferenza e dalla disperazione, rimasti impressi negli occhi dei riccionesi Nello scorso fine settimana i volontari di Arcione con il comitato della Croce Rossa e con la Polizia locale hanno pure partecipato al campo di addestramento con fasi operative d’intervento.

ni.co.