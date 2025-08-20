Il cuore dei volontari: "Rinunciamo alle ferie per lavorare qui"

"Le mie vacanze le passo qui al Meeting a lavorare". Lo dice col sorriso Caterina Zannoni. Arriva da Imola, ha 23 anni e frequenta il corso di design della moda al Politecnico di Milano. È il terzo anno che arriva a Rimini per darsi da fare nel pre-Meeting. I ragazzi volontari lo chiamano così: sono i 7 giorni che precedono la grande kermesse, durante i quali bisogna allestire le mostre, i vari ambienti, organizzare il lavoro affinché tutto in Fiera fili lisci dal giorno di apertura della manifestazione. La maggior parte dei ragazzi, una volta finita la settimana di lavoro, non attende nemmeno l’apertura del Meeting: se ne va con il sorriso sul volto. "Perché siamo appagati e contenti dell’esperienza piena che abbiamo vissuto – racconta Caterina – Io ho cominciato tre anni fa. Avevo forti aspettative, visto come ne parlavano gli amici che lo avevano già fatto. Ed è stato così: bello. Partecipi a qualcosa di grande e non ti risparmi. C’è da lavorare sodo 7 giorni di fila dal mattino alle 9 fino alle 18,30 la sera. Ti metti alla prova, conosci persone e lavori a stretto contatto con loro". Oggi il pre-Meeting di Caterina finirà e porterà con sé "una disponibilità nuova da mettere in pratica nella vita. Queste giornate infine ti educano a essere più disponibile nella vita con le persone e con le esperienze che puoi fare". I giovani che partecipano al pre-Meeting sono circa 500 e rappresentano parte dei 3mila volontari di tutte le età, da 16 a 80 anni, impegnati nell’organizzazione dell’evento. L’80% dei volontari arriva dall’Italia. Le altre nazioni più rappresentate sono Spagna, Svizzera, Germania, ma c’è chi arriva da Perù, Argentina, Stati Uniti, Polonia e Ucraina

"Non tutti - spiega Enrico Albani, che nello staff del Meeting si occupa dei volontari – appartengono al mondo di Cl. C’è anche chi ha partecipato alla kermesse per interesse personale e poi ha scelto di entrare. Chi partecipa da volontario lo vuole fortemente perché considera i giorni del Meeting un momento di arricchimento personale". Tra loro c’è anche Matteo Milillo. Ha 22 anni ed è al suo secondo anno. "Mi sto occupando dell’allestimento di una mostra. Tagliamo i pannelli, curiamo gli allestimenti, verniciamo, riscopriamo i lavori manuali. Ho allestito un piccolo cinema in un’area per le proiezioni. Qui impari anche se non ci sono professori. Si guarda, si condivide e si fa, senza risparmiarsi, ed è bello così. Non è importante la mansione che ti viene data, ma quanto puoi essere utile. Quanto faccio e facciamo ha un grande valore, anche se le persone che arriveranno non sapranno chi l’ha fatto".

Andrea Oliva