Il cuore del gioco e del divertimento in scena con Enada

Il mondo del gaming sbarca alla Fiera di Rimini con la 37esima edizione di Enada Primavera, la manifestazione dedicata all’industria dei videogiochi e del divertimento. Un network internazionale sui videogame che andrà avanti fino a domani con apparecchi e sistemi di gioco che invaderanno i padiglioni per sviluppare occasioni di business tra operatori professionali e aziende, italiane e straniere da Cina, Cipro, Israele, Malta, Germania, Regno Unito, Spagna e Taiwan.

In contemporanea, all’interno di un padiglione dedicato, si svolge anche la 7a edizione del Rimini Amusement Show, la sezione dedicata all’intrattenimento senza vincite in denaro, componendo così all’interno del quartiere fieristico un marketplace di riferimento nel Sud Europa e nell’area mediterranea per l’intero settore del divertimento digitale.

"Enada e con lei Rimini Amusement Show, sono eventi che hanno trovato alla Fiera di Rimini la location ideale per crescere e svilupparsi – ha detto Maurizio Eremti, presidente di Ieg, durante la cerimonia di apertura -. Diventando così una piattaforma strategica di business per l’Italia, l’Europa e il resto del mondo".

Nel pomeriggio di ieri, il palco della Vision arena ha accolto il convegno curato da SAPAR dedicato ai dati di mercato e allo stato attuale del gioco pubblico in Italia. Enada è un appuntamento che mischia insieme competizioni, business, convegni di settore e molto altro ancora ed è pronta ad entrare nel vivo per gli ultimi due giorni di salone.

f.t.