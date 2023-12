Il cuore di Rimini nel nostro calendario

Un anno dedicato al volontariato. Per il secondo anno consecutivo il nostro gruppo editoriale – attraverso le sue testate cartacee Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno – ha scelto di realizzare un calendario interamente dedicato ai protagonisti del mondo del volontariato, a quelle persone che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo a chi ha bisogno di aiuto. Così, domani, acquistando in edicola il nostro giornale, riceverete in regalo il calendario 2024 dedicato ai protagonisti di gruppi e associazioni che si dedicano agli altri, in maniera disinteressata, ma assolutamente professionale e competente. È il caso delle 12 associazioni presenti nel calendario che sarà dato in omaggio ai lettori del Carlino di Rimini: Arop, Isal, Centro missionario Comboni, Cattolica per la Tanzania, Associazione Davide Pacassoni di San Giovanni in Marignano, Palloncino rosso, Fondazione Ant (in foto), Avis, Associazione Alzheimer, Ven éulta, Rompi il silenzio e Associazione Arcione volontari di protezione civile.

Diversi sponsor hanno sostenuto l’iniziativa. Per quanto riguarda Rimini, si tratta di Associazione VolontaRomagna, Senza Limiti, Sgr Servizi, Geko Gold Italia, Da.Ma.R. di Mambelli Gilberto & C., Associazione Alzheimer Rimini, Bartorelli 1882, Quisisana Rimini, Bianchi Serramenti, Casa Cibe, Fratelli Anelli, Ren-Auto. Le pagine del calendario – con la copertina firmata da Giancarlo Caligaris – raccontano di uomini e donne che preparano il cibo nelle mense dove bussano sempre più persone, in cerca di un pasto caldo e di un sorriso. Parlano dei volontari antincendio che vigilano sui boschi e portano aiuto. Raccontano anche magnifiche storie di inclusione e di amicizia o dell’impegno di chi trasporta medicinali salvavita che devono arrivare rapidamente a destinazione o, ancora, di chi opera nelle missioni e nei paesi in via di sviluppo. E poi tante altre testimonianze che parlano al cuore con il linguaggio della speranza.