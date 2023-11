Gli spaghetti alla bolognese sono un piatto famoso nel mondo, con cui gli stranieri associano spesso l’Italia e i suoi sapori. In questi giorni è anche il protagonista di un cortometraggio scritto e diretto da Simone Felici, videomaker di Rimini proveniente dal mondo del teatro, e domenica verrà proiettato al cinema Sant’Agostino di Rimini all’interno del festival Amarcort. Alle 16,30, il docucorto Il curioso caso degli spaghetti alla bolognese apparirà sullo schermo del cinema riminese e alla presenza del suo autore e regista Simone Felici si potrà capire molto di più di questo piatto così famoso, diventato negli anni anche un fenomeno di arte pop, un po’ come le scatole Campbell’s di Andy Warhol. Nel documentario si affrontano tanti aspetti in maniera scrupolosa, avvalendosi anche dell’ausilio di un collezionista, Antonio Sciolè, il quale colpito anni fa da una confezione di spaghetti alla bolognese in Olanda ha poi cominciato a inanellare una confezione dietro l’altra ovunque il suo lavoro lo portasse in giro per il mondo. Documentarista di lungo corso, Simone Felici ha contribuito alla realizzazione di diverse opere tra le quali quella su Peter Stein, di Tommaso Monaldini e altri. Appassionato di storie di cibo e di cucina, aspira a girare un corto sulla piadina romagnola.